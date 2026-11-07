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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 16:25

La Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra Santiago Peña por el caso Ueno bank

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Asunción, 7 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, al que imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio durante su comparecencia dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad a la que ha sido vinculado el exmandatario y cuyo caso provocó su destitución.

Por EFE
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Peña fue detenido el viernes poco después de haber sido hallado culpable en un juicio político por "mal desempeño de funciones" tras la disolución por problemas de insolvencia de Ueno, un banco con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados.

Tras la solicitud del Ministerio Público, un juez deberá determinar, en una audiencia de imposición de medidas, si acepta el pedido de los fiscales.

Según el acta de imputación, el exmandatario está acusado por presunta lesión de confianza como instigador y por administración en provecho propio en calidad de autor.

El documento indica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en Ueno bank, una entidad con cuyo grupo empresarial Peña "habría mantenido una relación económica y corporativa previa".

Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025 vendió esa participación, detalló la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra.

Ueno bank, añade el documento de la Fiscalía, habría recibido esos recursos públicos "mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo económico", en las que "fueron identificadas observaciones e irregularidades por parte de los órganos de supervisión del Banco Central".

El Ministerio Público también imputó y pidió la prisión preventiva contra el expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Carvallo se presentó en la noche del viernes ante las autoridades y fue arrestado.

El exfuncionario presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de asumir en 2023 la jefatura de la entidad emisora, cuyo directorio autorizó "83 días después" de su designación la creación de la finiquitada entidad bancaria, explicaron los diputados en su acusación.

Durante la administración de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas pensionales del país, invirtió unos 355 millones de dólares en Ueno, que también administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados.

Por este caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien este viernes fue trasladado junto a otros cinco directivos a cárceles para procesados.

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