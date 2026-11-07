La oposición italiana empieza a crear un programa común como alternativa a Meloni

Esta reunión estuvo marcada por un "clima positivo de completa colaboración" fraguado en los últimos años en el Parlamento y en algunos gobiernos regionales.

En la coalición están el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S), Alianza Verdes e Izquierda (AVs), la centrista Italia Viva, Más Europa y otras pequeñas formaciones de centroizquierda.

El siguiente paso, según un comunicado conjunto difundido por los medios, será la creación de diez grupos temáticos que pondrán las bases del programa y las prioridades "económicas, sociales y democráticas" antes de que acabe noviembre.

Este 'frente amplio' también deberá elegir un líder y, para ello, se prevé la celebración en los próximos meses de unas primarias que enfrentarán previsiblemente a la secretaria del PD, Elly Schlein, y el presidente del M5S, Giuseppe Conte.

La elección de un candidato común no es el único escollo en esta futura coalición sino que algunos aspectos del programa, como la conveniencia de seguir apoyando a Ucrania, también se espera que sean controvertidos dada las diferencias de los partidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un reciente triunfo de la oposición ha sido la decisión, anoche, de renunciar a la presidencia de la Asociación Nacional Anticorrupción (ANAC) a Trifone Altieri, nombrado pocos días antes para el cargo por el Gobierno de Meloni.

La causa de su renuncia es que era visto como un nombramiento demasiado político por su cercanía con la ultraderechista Liga del vicepresidente Matteo Salvini.