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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 11:35

La UE "sigue de cerca" la situación del líder opositor tanzano Tundu Lissu

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Bruselas, 7 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) "sigue de cerca" la evolución del caso del líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, condenado a cuatro años de prisión, al tiempo que pidió a las autoridades del país que mantengan su compromiso con la reconciliación.

Por EFE
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"La UE alienta a las autoridades tanzanas a que mantengan su compromiso con la reconciliación, el Estado de derecho, la libertad de expresión y la democracia multipartidista", se lee en un comunicado difundido este sábado por el Servicio de Acción Exterior de la UE.

El bloque comunitario recordó además las conclusiones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que determinó que el apresamiento de Lissu "fue arbitrario, carecía de fundamento jurídico suficiente y suscitaba serias dudas sobre la imparcialidad del proceso".

Además, "contravenía las garantías consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Tanzania es Estado Parte", según la UE.

Un tribunal de Tanzania condenó este viernes a cuatro años de cárcel a Lissu, tras absolverle del cargo de traición, un delito que puede acarrear la pena de muerte, y declararle culpable del cargo menor de provocación.

Un panel de tres jueces del Tribunal Superior de Dar es Salam, capital económica del país, dictaminó que la Fiscalía no había podido demostrar elementos clave del cargo de traición.

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