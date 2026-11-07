Las protestas en Francia pierden fuelle con 250.000 participantes, según los organizadores

La cifra fue comunicada por la intersindical juvenil, que agrupa a las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios. Por su parte, la Prefectura de Policía contabilizó algo más de 46.000 manifestantes en París, en la marcha organizada conjuntamente por estas organizaciones y las principales centrales sindicales regionales (CGT, FO, FSU, Solidaires y CFDT).

Los datos de los convocantes reflejan un descenso significativo respecto a las anteriores jornadas de protesta.

El Ministerio del Interior contabilizó 550.000 participantes el 17 de octubre, 410.000 el 24 de octubre y 320.000 el 31 de octubre.

La participación también quedó muy por debajo de la movilización nacional del pasado jueves, convocada por los sindicatos, que reunió a 575.000 personas según las autoridades y más de 1,5 millones según los sindicatos.

En París, la manifestación transcurrió mayoritariamente en un ambiente tranquilo, aunque a su término, una vez que se dispersó la concentración, unos doscientos individuos iniciaron enfrentamientos con las fuerzas policiales.

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Desde primera hora de la mañana, las fuerzas de seguridad habían realizado 5.813 controles y practicado 15 detenciones, según la Prefectura de Policía.

La jornada se desarrolló bajo un importante dispositivo de seguridad, con 70.000 policías y gendarmes desplegados en todo el país.