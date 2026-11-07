Le Pen y Mélenchon cruzan acusaciones por el programa de la izquierda radical francesa

Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN), calificó el proyecto de gobierno de Mélenchon de "desmantelamiento de Francia" y lo acusó de llevar hasta sus últimas consecuencias la política de "deconstrucción" que, a su juicio, inició el presidente Emmanuel Macron desde su llegada al poder en 2017.

Los sondeos sitúan a Le Pen y Mélenchon a la cabeza de las intenciones de voto para superar la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 18 de abril próximo y disputarse la carrera final por el Elíseo el 2 de mayo.

En un extenso mensaje publicado en X, Le Pen enumeró varias propuestas del programa de LFI que considera "peligrosas", entre ellas la ampliación del derecho de suelo -que permite adquirir la nacionalidad por nacimiento en determinadas condiciones-, la regularización de inmigrantes en situación irregular, el derecho de voto de los extranjeros en elecciones locales y la gratuidad de los estudios y las ayudas a la vivienda para estudiantes extranjeros.

También criticó la propuesta de cerrar los centros de internamiento de extranjeros pendientes de expulsión, desmantelar las brigadas anticriminalidad de la policía y desarmar a las policías municipales, así como la reducción progresiva de la energía nuclear.

Le Pen cuestionó asimismo las propuestas de LFI en materia de seguridad y propiedad privada, y acusó a la formación de defender una política económica de decrecimiento y de debilitar la soberanía energética francesa.

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"Es un proyecto que desarma, que renuncia, que se desconecta y que divide", escribió Le Pen, tras advertir que las propuestas amenazan, en su opinión, la cohesión nacional, la seguridad y la prosperidad de Francia.

Mélenchon respondió también en X que Le Pen había centrado sus críticas principalmente en la inmigración y la policía, sin abordar las propuestas económicas y sociales de su programa.

"Ella adora a la policía. Lo centra todo en la inmigración", escribió el dirigente izquierdista, que reprochó a la líder del RN que cuestione el derecho de suelo, una tradición jurídica francesa que, según señaló, se remonta al siglo XVI.

Le afeó también que tampoco hubiese mencionado sus propuestas de elevar el salario mínimo, restablecer la jubilación a los 60 años o congelar los precios de determinados productos.

El rifirrafe se produce un día después de que La Francia Insumisa publicara una versión actualizada de 'L'Avenir en commun' (El futuro en común), el programa con el que Mélenchon prepara su cuarta candidatura presidencial, tras las de 2012, 2017 y 2022.

El documento reúne 1.069 propuestas, 238 de ellas nuevas, y sitúa la transición ecológica como prioridad. Entre sus principales compromisos figuran elevar el salario mínimo a 1.700 euros netos mensuales, recuperar la jubilación a los 60 años tras 40 años de cotización y reducir la jornada laboral a 32 horas semanales.

Mélenchon, que presentará oficialmente el programa este sábado en un mitin en Le Bourget, en las afueras de París, también plantea abandonar progresivamente la energía nuclear y aumentar los recursos destinados a combatir el racismo y las discriminaciones.