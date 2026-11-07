Llegan 743 migrantes a Canarias (España) en siete embarcaciones en menos de 24 horas

Las islas Canarias, situadas en el océano Atlántico frente a las costas africanas, son el destino de la llamada Ruta Canaria, un recorrido migratorio por mar que une África con España y que es uno de los más peligrosos y mortíferos del mundo.

Seis de los cayucos que arribaron hoy lo hicieron a El Hierro y uno a Lanzarote, dos de las islas del archipiélago canario.

En el primero de los casos, el servicio español de Salvamento Marítimo asistió a una embarcación con 205 personas a bordo a unas 12 millas de las costas de El Hierro y navegó junto a ella hasta el muelle, donde llegaron a medianoche.

Las siguientes en llegar fueron localizadas en aguas próximas a El Hierro a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) y escoltados hasta el puerto por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

Allí desembarcaron 41 personas que iban a bordo del primer cayuco y 68 del segundo.

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Otros tres desembarcaron en El Hierro a lo largo del día con un total de 286 personas.

A bordo del primero iban 67 personas, 55 en el segundo y 164 en el tercero, detallan a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

Además, otras 143 personas fueron rescatadas en una neumática frente a Lanzarote, entre ellas diez mujeres y cinco menores, la embarcación más sobrecargada de este tipo de la que se tenga constancia hasta la fecha en la Ruta Canaria de la inmigración.

Sin contar con estas últimas 743 personas desembarcadas este sábado, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en embarcaciones precarias, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Gobierno local decretó la emergencia social por la presión de los servicios públicos.

La mayor parte de los llegados este sábado a El Hierro están siendo trasladados a otras islas más grandes del mismo archipiélago.