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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 11:35

Los objetos personales de Diana de Gales desentierran su historia en una exposición

Imagen sin descripción

Simi Valley (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El icónico vestido Travolta, el último atuendo que lució antes de morir y algunas de sus cartas escritas de su puño y letra desentierran el lado más íntimo de Diana de Gales (1961-1997) en una exposición que trasciende el mito de la moda de la princesa para radiografiar su vida y legado solidario.

Por EFE
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La muestra, que abre sus puertas a partir de este sábado en la Biblioteca Reagan de Simi Valley, en el condado de Los Ángeles, es fruto de más de una década de minucioso trabajo de archivo, investigación y restauración de maniquíes.

Frente a otras exposiciones centradas en su faceta como icono de la moda, 'Diana: Love Life Legacy: A Life of Giving Exhibition' ('Diana: Amor, vida y legado: Una exposición sobre una vida de generosidad') propone un recorrido por toda su trayectoria vital, desde su infancia hasta su muerte, haciendo hincapié en las causas solidarias que marcaron su vida.

"Siempre se ha conocido a Diana por la ropa que llevaba, pero esta exposición va más allá de su vestuario y se centra también en las organizaciones benéficas que defendió en vida", explica a EFE Renae Plant, conservadora y copropietaria de la colección y el archivo histórico de la princesa Diana.

En su voluntad por ofrecer un retrato más amplio de la princesa, el recorrido abarca desde los garabatos de su niñez en artículos personales como su mochila del colegio, hasta los patrones de costura y la posterior libertad estilística que abrazó tras separarse del actual de rey Inglaterra, Carlos III.

"No nos centramos en un único diseñador, sino en toda la evolución de su estilo. Sus faldas se fueron acortando y, tras su separación del príncipe Carlos, pudo vestir de negro y experimentar con otras prendas", indica Plant.

A través de "bocetos, muestras de tejidos y los patrones" que se utilizaron para algunas de sus piezas más emblemáticas, la exposición ofrece una mirada en profundidad "a todo el trabajo que había detrás de su imagen", agrega.

Entre las más de 700 piezas de su vida destacan cartas manuscritas que envió a algunos diseñadores para agradecerles su trabajo, así como el pañuelo que utilizó durante uno de sus viajes a la India.

"Hay momentos importantes que muestran a Diana en distintas etapas de su vida y que nunca antes se habían dado a conocer realmente", dice Plant.

El armario de Lady Di cuenta la historia de cómo empleó su imagen para dar visibilidad a las causas humanitarias, como el traje negro de tres piezas de Versace que lució durante su campaña contra las minas antipersonas en Londres, meses después de su mediático viaje a Angola en enero de 1997.

El recorrido reúne a su vez algunas de las prendas más reconocibles, como el jersey blanco de Ralph Lauren con las letras 'USA' en rojo.

Entre las vitrinas destaca el conocido vestido Travolta, un diseño negro que lució en 1985 durante una velada en la Casa Blanca en la que bailó con el actor John Travolta, así como el vestido azul con estampado floral quue lució durante su visita a Brasil en 1991.

También incluye el último vestido que portó antes de morir: un diseño largo y negro, ceñido a la silueta y adornado con destellos, que se exhibe en una vitrina giratoria.

El itinerario concluye con una pared cubierta de recortes de periódicos que documentaron su trágica muerte en París el 31 de agosto de 1997, junto a una serie de obras pictóricas inspiradas en su figura y que reflejan tanto su dimensión mediática como la huella que dejó en la memoria colectiva.

Para Plant, ese es precisamente uno de los mayores legados de la princesa para el mundo. "Puedes dar un abrazo, regalar una sonrisa, dar las gracias o simplemente ser amable. Son esos pequeños actos de bondad los que nos ayudan a ser mejores personas y a construir un mundo mejor", sentencia.

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