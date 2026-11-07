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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 07:10

Más de 1.500 gazatíes pidieron hoy auxilio al inundarse sus tiendas por fuerte tormenta

Imagen sin descripción

Jerusalén, 7 nov (EFE).- Los rescatistas de la Defensa Civil gazatí recibieron este sábado más de 1.500 llamadas de auxilio de gazatíes cuyas tiendas de campaña y refugios han resultado inundados o dañados durante una fuerte tormenta que ha afectado a campamentos enteros.

Por EFE
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"Hemos registrado inundaciones en campamentos enteros en todas las zonas y ciudades de la Franja de Gaza desde el amanecer de hoy", denunció la Defensa Civil en diferentes comunicados, en los que detalló diferentes operaciones de rescate entre la población forzosamente desplazada.

Un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza -que no ha detenido los ataques diarios israelíes-, las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación obligan a 1,65 millones de gazatíes a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

En imágenes compartidas desde Gaza ya antes del amanecer de hoy, se ven truenos y calles con corrientes de agua que arrastran lonas e inundan tiendas de campaña con las pertenencias de familias enteras.

La Defensa Civil anunció el despliegue de 30 equipos en diversas zonas para hacer frente a los efectos devastadores de la tormenta y responder a las llamadas de emergencia.

Esta mañana, fueron evacuados los residentes de un edificio de tres pisos que se derrumbó parcialmente debido al fuerte viento cerca del Club Ahli, en el campamento de refugiados central de Nuseirat, informó la Defensa Civil, que dijo que no hubo heridos.

Mientras que en el norte, un joven fue rescatado después de que el techo se derrumbara sobre él, sin causarle heridas mayores, detalla otro comunicado.

"El invierno en una tienda de campaña no es solo una estación, sino una pesadilla, advirtió en un informe el pasado octubre Nesma al Sallaq, coordinadora de alojamiento del NRC en Gaza.

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