Más de 300 migrantes llegan a la isla española de El Hierro en tres embarcaciones

En el primero de los casos, el servicio español de Salvamento Marítimo asistió al cayuco, con 205 personas a bordo, a unas 12 millas de las costas de El Hierro -situada frente a las costas de África, en el océano Atlántico- y navegó junto a ella hasta el muelle, donde llegaron a medianoche.

Las otras dos embarcaciones fueron localizadas en aguas próximas a El Hierro a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) y escoltados hasta el puerto por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

Allí desembarcaron 41 personas que iban a bordo del primer cayuco y 68 del segundo.

Además de estas asistencias hay una tercera en curso, a unas 50 millas de Lanzarote, también en las islas Canarias, detallaron fuentes de Salvamento Marítimo.

Sin contar con estas últimas embarcaciones, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Gobierno local ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos.

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Las islas Canarias son el destino de la llamada ruta atlántica, un recorrido por mar que une las costas africanas con España y que es uno de los recorridos migratorios más peligrosos y mortíferos del mundo.