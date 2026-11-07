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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 07:40

Ministro Exteriores italiano denuncia difusión de sus datos en internet por apoyar a Kiev

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Roma, 7 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, denunció este sábado la difusión de sus datos personales en el internet profundo y atribuyó estas "intimidaciones" a su defensa de Ucrania ante los invasores rusos.

Por EFE
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"Desde hace días, unos delincuentes informáticos están difundiendo mis datos personales en el 'dark web' y buscando más información, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones. También están involucrando a mi familia y están dispuestos a pagar por obtener más detalles sobre mí y mis seres queridos", escribió en la red X.

Tajani, también vicepresidente del Gobierno italiano y expresidente del Parlamento Europeo (2017-2019), aseguró que "la razón política" por la que se ha convertido en el objetivo de estos supuestos "ataques" es su defensa de la resistencia ucraniana.

"Defender la libertad de un Estado soberano y posicionarse claramente a favor de la democracia y la independencia de una nación es algo que estas organizaciones criminales consideran peligroso", denunció.

El jefe de la diplomacia italiana avanzó que no se dejará intimidar "bajo ninguna circunstancia".

"Seguiré trabajando para defender mi Ministerio e Italia, y reforzaré cada vez más los vínculos y la colaboración con nuestros aliados para protegernos juntos", adelantó, subrayando las medidas que está ya implementando para evitar estos ciberataques.

Unas incursiones que, subrayó, "en muchos casos están vinculados de alguna manera a entidades estatales hostiles" a Italia. "Estamos operativos y coordinados con nuestros aliados", advirtió.

La denuncia de Tajani se produce en medio de una serie de ataques, de procedencia aún por esclarecer, como los que han intervenido en los frigoríficos de algunos supermercados europeos, también en Italia aunque de forma muy limitada, o los recientes avisos de falsa alarma en aviones en el continente.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apuntó directamente a 'hacker filorrusos" detrás de la intimidación a Tajani, a quien expresó su "plena solidaridad".

"La venta de información confidencial sobre representantes de las instituciones es motivo de gran preocupación y debe abordarse con la máxima determinación. Igualmente preocupante es la difusión de imágenes falsas, compartidas también por representantes de la oposición. La libertad de expresión nunca puede convertirse en un terreno propicio para la desinformación", denunció Meloni en un comunicado.

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