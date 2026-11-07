ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 16:40

Netanyahu llama a formar Gobierno de unidad nacional por "la supervivencia" de Israel

Imagen sin descripción

Jerusalén, 7 nov (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que la supervivencia del país está en juego si la oposición gobierna con los partidos árabes y llamó a formar un Ejecutivo de unidad nacional en vísperas de que el presidente, Isaac Herzog, encomienda a un candidato formar gobierno.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El fuego y las llamas que vemos en las calles de París y Bruselas palidecerán en comparación con el fuego y las llamas que veremos en las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el resto de las ciudades de Israel. Esto no es una fantasía; no se trata de tácticas para infundir miedo; es la realidad a la que nos enfrentaremos, y por eso debemos evitarlo", dijo Netanyahu.

"Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá", añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones del pasado 27 de octubre.

Por ello, el primer ministro hizo un llamado a logar "un gobierno de unidad" que prescinda de aquellos que son "partidarios de Hamás", en referencia a las dos formaciones árabes, que lograron 19 escaños en los comicios: los islamistas de Raam y la Lista Conjunta.

Netanyahu urgió a formar un gobierno "nacional", preservando su bloque político pero incorporando en él a partidos o parlamentarios provenientes del bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar