Netanyahu llama a formar Gobierno de unidad nacional por "la supervivencia" de Israel

"El fuego y las llamas que vemos en las calles de París y Bruselas palidecerán en comparación con el fuego y las llamas que veremos en las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el resto de las ciudades de Israel. Esto no es una fantasía; no se trata de tácticas para infundir miedo; es la realidad a la que nos enfrentaremos, y por eso debemos evitarlo", dijo Netanyahu.

"Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá", añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones del pasado 27 de octubre.

Por ello, el primer ministro hizo un llamado a logar "un gobierno de unidad" que prescinda de aquellos que son "partidarios de Hamás", en referencia a las dos formaciones árabes, que lograron 19 escaños en los comicios: los islamistas de Raam y la Lista Conjunta.

Netanyahu urgió a formar un gobierno "nacional", preservando su bloque político pero incorporando en él a partidos o parlamentarios provenientes del bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot.