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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 03:15

Nueva Zelanda cierra los colegios electorales y espera los primeros resultados

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Sídney (Australia), 7 nov (EFE).- Nueva Zelanda cerró este sábado los colegios electorales tras una jornada de votación sin problemas generalizados, en la que cerca de 3,8 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir un nuevo Parlamento entre la continuidad del Gobierno conservador de Christopher Luxon y la alternativa laborista encabezada por Chris Hipkins.

Por EFE
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Los aproximadamente 2.300 centros de votación cerraron a las 19.00 hora local (06.00 GMT), tras permanecer abiertos durante diez horas.

La Comisión Electoral informó de que no había recibido denuncias de problemas que hubieran impedido votar, aunque la emisora pública RNZ señaló que algunos ciudadanos se habían puesto en contacto con ella para comunicar dificultades puntuales.

El organismo electoral reconoció que las condiciones meteorológicas habían provocado algunos inconvenientes durante la jornada previa, cuando un colegio electoral de Auckland tuvo que cerrar temporalmente por inundaciones.

Las tormentas que atravesaron la Isla Norte también causaron inundaciones y daños materiales, incluido el derrumbe del tejado de una vivienda.

Tras el cierre de las urnas, comenzó el recuento y se esperan los primeros resultados preliminares en unas pocas horas, mientras la Comisión Electoral actualizará progresivamente los datos de las distintas circunscripciones.

Sin embargo, el escrutinio no ofrecerá inicialmente una imagen definitiva, ya que los votos especiales, entre ellos los emitidos desde el extranjero y por electores que necesitan procedimientos alternativos, pueden modificar el reparto final de escaños.

La participación anticipada había registrado un aumento respecto a las elecciones de 2023.

Hasta el viernes, alrededor de 1,6 millones de personas habían votado por adelantado, un 20,8 % más que en el mismo momento de los comicios de 2023.

Los comicios enfrentan al Partido Nacional de Luxon, que gobierna desde 2023 en coalición con ACT y New Zealand First, con el Partido Laborista de Hipkins, en una contienda que las encuestas han situado muy igualada.

Los Verdes, ACT, New Zealand First y la formación centrista Opportunity, que ronda el umbral del 5 % necesario para entrar en el Parlamento, podrían desempeñar un papel determinante en las negociaciones para formar Gobierno.

La economía, el coste de la vida, el desempleo y la emigración hacia Australia han dominado una campaña cuyo resultado podría obligar a las formaciones a negociar durante semanas para alcanzar una mayoría parlamentaria.

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