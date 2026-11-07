Nueva Zelanda suma 1,66 millones de votos anticipados en una jornada electoral lluviosa

La cifra, publicada por la Comisión Electoral, supera también el total de votos anticipados registrados durante todo el periodo de votación previa de 2023, cuando se contabilizaron 1,64 millones de papeletas.

Los más de 2.300 centros de votación abrieron este sábado a las 9:00 hora local (22:00 GMT del viernes) y permanecerán operativos hasta las 19:00 (06:00 GMT del sábado), cuando comenzará el recuento.

Un total de 3,79 millones de electores están inscritos para participar en estos comicios, según los últimos datos provisionales de la Comisión Electoral, que sitúan la tasa de inscripción en el 93,6 % de la población con derecho a voto.

Según la radio pública local RNZ, la jornada sigue, hasta el momento, sin interrupciones en el proceso electoral, pese a las condiciones meteorológicas adversas en varias zonas del país y el riesgo de tormentas eléctricas, granizadas y precipitaciones intensas, especialmente en la Isla Norte y algunas zonas de la Isla Sur.

La cita electoral enfrenta al Gobierno de centroderecha del primer ministro, Christopher Luxon, que aspira a revalidar el mandato iniciado en 2023 junto a sus socios de coalición, ACT y New Zealand First, con la alternativa de centroizquierda del Partido Laborista, encabezado por Chris Hipkins.

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Las encuestas anticipan una contienda reñida entre las dos principales fuerzas políticas, ninguna de las cuales parece tener asegurada una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Los Verdes, ACT y New Zealand First figuran también como actores relevantes en el reparto de escaños.

Una de las incógnitas de estos comicios es el posible avance de Opportunity, una formación centrista liderada por Qiulae Wong que ronda el 5 % de intención de voto, el umbral necesario para acceder al Parlamento mediante el sistema proporcional neozelandés.

La economía y la emigración se han situado entre los principales asuntos de la campaña.

La recuperación económica continúa siendo frágil, con un aumento del desempleo y de la inflación, mientras decenas de miles de neozelandeses han emigrado a Australia en busca de mejores perspectivas laborales.

La composición del Parlamento determinará las posibles alianzas y negociaciones para formar Gobierno, por lo que la jornada electoral podría dar paso a varias semanas de conversaciones entre las distintas formaciones.