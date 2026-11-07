Nuevo responsable de Transportes español busca restaurar la confianza en la alta velocidad

El último de estos dos siniestros ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla (sur) embistió a un tren de la operadora italiana Iryo que estaba detenido en la vía, provocando el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén. Murieron 69 personas.

A veintidós días para las elecciones generales del 29 de noviembre en España, el margen temporal de Cuerpo para aprobar reformas es reducido y está por ver si es suficiente para producir evidencias de que la red ferroviaria es más segura, de que los servicios funcionan mejor y de que el dinero comprometido llega realmente a las obras y al mantenimiento.

Cuerpo deberá designar una nueva dirección del administrador ferroviario justo cuando se están revisando los protocolos y condiciones de circulación.

Entretanto, su foco en estos primeros días ha sido el de reducir el alcance de la huelga convocada para el 17 de noviembre por el comité de empresa de Adif.

La convocatoria de Adif se ha trasladado a la compañía española Renfe y también a operadores privados como Ouigo e Iryo, con lo que se produciría una huelga generalizada en el sector ferroviario que ahondaría en la crisis de todo el sistema.

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Además, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre, parones que el ministro ha intentado atajar a través de sendas reuniones con el sindicato este jueves y este viernes, aunque, por el momento, Semaf no ha desconvocado las dos jornadas de huelga.

Si la huelga sigue adelante, Cuerpo deberá asegurar que los servicios mínimos y la información al pasajero funcionen.

Su tarea también pasa por convertir en práctica real las medidas de seguridad aprobadas por el anterior ministro de Transportes, Oscar Puente, antes de dimitir: doble supervisión de órdenes desde los centros de control cuando falle la señalización, mejores alertas informáticas, formación y condiciones laborales del personal de control, entre otras.

Los sindicatos consideran que ese plan de seguridad es insuficiente y que los compromisos previos no se han cumplido, por lo que Cuerpo también está llamado a adquirir compromisos concretos y con calendario sobre las demandas del sector.

Restablecer el servicio en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que esta funcione en condiciones de fiabilidad es otra de las claves para recuperar la confianza del viajero que deberá gestionar el vicepresidente.