Paraguay dice haber salido "fortalecido de esta crisis puntual" tras caso de Ueno bank

"La respuesta institucional demuestra que rige el Estado de derecho, que cuenta con un sólido sistema financiero y que el país dispone de mecanismos para detectar irregularidades, corregirlas, proteger a los afectados y exigir responsabilidades", señaló en un comunicado la Cancillería.

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes que recibió durante el mandato de Peña millonarios fondos de entidades públicas.

La caída en desgracia del banco dejó congelados los recursos de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país, y las cuentas e inversiones de instituciones del Estado.

El documento señaló que el país ha atravesado "un periodo de tensiones, derivadas de la crisis financiera de un banco local, que puso a prueba la fortaleza institucional".

Como consecuencia de ello, indicó que tuvo lugar un juicio político contra Peña, hallado este viernes culpable de "mal desempeño de funciones" y destituido posteriormente.

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La destitución activó el mecanismo de sucesión presidencial que llevó a convocar al entonces vicepresidente, Pedro Alliana, para ser investido jefe de Estado y completar así el periodo constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028. Como vicepresidente juró el hasta entonces senador Antonio Barrios.

"El Paraguay sale fortalecido de esta crisis puntual", destacó el despacho de Exteriores, que agradeció "las muestras de solidaridad recibidas en estos difíciles momentos".