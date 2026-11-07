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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 09:50

París rinde homenaje al cineasta chileno Patricio Guzmán con proyecciones y música

Imagen sin descripción

París, 7 nov (EFE).- París acoge este sábado una jornada de homenaje al cineasta chileno Patricio Guzmán, fallecido en septiembre pasado en la capital francesa a los 85 años, con la proyección de dos de sus documentales más reconocidos, coloquios con antiguos colaboradores y un concierto dedicado a las canciones de la época de la Unidad Popular de Salvador Allende.

Por EFE
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El encuentro tendrá lugar en el auditorio del Ayuntamiento de París y cuenta con el apoyo de la municipalidad y la colaboración de la familia del realizador.

La programación incluye 'La fuerza del pueblo', tercera parte de la trilogía 'La batalla de Chile' (1975–1979), y 'Nostalgia de la luz', una de las obras de la denominada tetralogía de la memoria (2010-2019) del cineasta, y tras cada proyección habrá un coloquio con personas que conocieron y trabajaron con Guzmán.

Entre ellas, Eduardo Carrasco y Hernán Gómez, fundadores del grupo Quilapayún; Manuel Giorgi, editor de 'Nostalgia de la luz' (2010), y el cineasta chileno Diego del Pozo.

"El homenaje nace de un reconocimiento y una gratitud inmensos que los chilenos tenemos hacia su trabajo", explicó a EFE Raquel Garrido, francochilena, hija de exiliados de la dictadura de Augusto Pinochet y una de las organizadoras del encuentro.

Garrido, diputada de La Francia Insumisa (LFI) entre 2022 y 2024 y posteriormente distanciada de la formación, destacó la importancia de la obra de Guzmán para preservar la memoria histórica de Chile.

A su juicio, 'La batalla de Chile' dio una dimensión documental e histórica a un periodo que, sin ese registro cinematográfico, podría haber quedado reducido a recuerdos familiares cuestionados por los sectores de derecha y el pinochetismo.

La trilogía retrata la organización social y política, así como la participación de trabajadores, mujeres y jóvenes durante el Gobierno de Allende, entre 1970 y 1973.

"Esa memoria forma parte de lo que somos, también los chilenos del exilio y de la diáspora. Es algo que nos transmitieron y que queremos transmitir a nuestra vez", señaló Garrido, cuya familia abandonó Chile tras el golpe militar de 1973.

La jornada incluirá también un concierto del grupo Peña Garrido, que interpretará canciones vinculadas a aquel periodo.

Guzmán desarrolló buena parte de su carrera en Francia, un país donde vivió durante más de cuatro décadas y que desempeñó un papel decisivo en la conservación y difusión de 'La batalla de Chile', después de que las cintas salieran clandestinamente de Chile tras el golpe de Estado de 1973.

"Francia fue su segunda casa y su última casa", afirmó Garrido.

Además de 'Nostalgia de la luz', que relaciona la memoria de las víctimas de la dictadura con el desierto de Atacama y la astronomía, entre sus principales obras figura 'El botón de nácar' galardonada con el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale de 2015.

En 2023 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile. También obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por 'La cordillera de los sueños' y el Premio del Cine Europeo al mejor documental en 2010 por 'Nostalgia de la luz'.

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