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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 20:40

Paz expresa a nuevo presidente de Paraguay deseo de avanzar en "conectividad y desarrollo"

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La Paz, 7 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este sábado al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, su deseo de seguir avanzando con los proyectos de "conectividad y desarrollo" entre ambos países, tras la salida de Santiago Peña por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado el exgobernante bajo cargos de corrupción.

Por EFE
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Paz informó, a través de sus redes sociales, que se comunicó con Alliana para "reafirmar la amistad" entre ambas naciones "porque tienen una agenda compartida y un horizonte próspero de trabajo por delante".

"Seguiremos avanzando con los proyectos de conectividad y desarrollo por el bienestar de nuestra gente", publicó el mandatario boliviano.

Paz destacó la "firme voluntad" de ambos presidentes "de continuar el trabajo conjunto de integración regional a través de Urupabol", un mecanismo recientemente creado de cooperación, coordinación e integración regional integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Este viernes, Alliana juró al cargo en una sesión extraordinaria del Congreso, después del juicio político contra Peña a raíz del escándalo por Ueno bank.

El traspaso del poder se activó después de que Peña fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político al que fue sometido por sus vínculos con el banco.

La Policía Nacional de Paraguay detuvo el viernes a Peña después de que la Fiscalía ordenara el arresto por "lesión de confianza" solo minutos después de que el Senado lo removiera del cargo y lo dejara sin fueros.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

El escándalo de Ueno bank ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos entidades estatales que mantenían millonarios recursos depositados en la extinta entidad.

Cerca de 1,2 millones de clientes del Ueno bank han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, después de que se anunciara el jueves el inicio del pago de las garantías de depósitos, informó este sábado el Banco Central.

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