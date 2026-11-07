Pedro Alliana promete seguir fortaleciendo alianza estratégica entre Paraguay y EEUU

"Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos por su solidaridad con el Paraguay en momentos de grandes desafíos para nuestra nación", publicó Alliana en X, en respuesta a un mensaje de la Embajada de Washington en Asunción.

"Reafirmo los sólidos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y mi firme compromiso de seguir fortaleciendo esta alianza estratégica", agregó.

Alliana juró al cargo este viernes después de que el ahora exgobernante Santiago Peña fuera destituido en un juicio político en el Senado tras ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones" por el caso de Ueno bank, cuyo cierre afectó a miles de clientes y derivó en una acusación contra el ahora exmandatario por sus vínculos con esa entidad.

La caída en desgracia del banco, sometido desde el martes pasado a un proceso de resolución o disolución, dejó congelados los recursos de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país, y las cuentas e inversiones de instituciones del Estado.

La destitución de Peña activó el mecanismo de sucesión presidencial que llevó a convocar a Alliana, hasta entonces vicepresidente, para ser investido jefe de Estado y completar así el periodo constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028. Como vicepresidente juró Antonio Barrios, quien fue elegido senador en 2023.

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El exmandatario fue enviado este sábado a prisión preventiva por un juez, tras ser imputado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

El Gobierno de Paraguay dijo este sábado que ha salido "fortalecido de esta crisis puntual", y destacó que la respuesta institucional demuestra que en el país "rige el Estado de Derecho", según un comunicado difundido por la Cancillería.