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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 23:10

Personas armadas y vestidas como militares irrumpen en vivienda de alcaldesa de Ecuador

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Quito, 7 nov (EFE).- Personas armadas y vistiendo ropa similar a la de los militares ingresaron este sábado de forma violenta en la vivienda de la alcaldesa de la provincia ecuatoriana de Santa Elena, María del Carmen Aquino, quien rechazó cualquier acto de violencia, intimidación o abuso.

Por EFE
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En un comunicado, Aquino indicó que durante la madrugada "un grupo de personas armadas, vestidos con uniformes militares", ingresó en su domicilio.

"Durante la intervención, no se informó sobre los motivos del procedimiento ni se evidenció la presencia de un fiscal o de agentes de la Policía Nacional que explicaran las razones de dicha actuación", señaló.

Aquino, que no se encontraba en su domicilio al momento del suceso, relató que esas personas preguntaron por ella, por su esposo y por sus hijos, y anotó que las personas vestidas de militar no permitieron que se realizaran grabaciones de lo sucedido.

En la vivienda se encontraba su suegra, quien, debido al impacto emocional de lo ocurrido, debió ser hospitalizada, indicó al agregar que uno de sus sobrinos fue agredido físicamente.

"Finalmente, estas personas se retiraron del lugar sin llevarse ninguna pertenencia", aseveró.

Aquino dijo que no han recibido información oficial sobre la existencia de una posible orden judicial o documentación que justifique esta intervención, "situación que genera profunda preocupación e incertidumbre sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos", apuntó.

La Fiscalía no se ha pronunciado sobre el suceso, mientras la prensa local indicó que ni la Policía ni las Fuerzas Amadas reconocen haber ejecutado el procedimiento.

Ante lo sucedido, "considero necesario que las autoridades competentes investiguen y esclarezcan lo ocurrido. Santa Elena merece una respuesta", dijo.

"Rechazo categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o abuso que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la integridad de las personas. Ningún ciudadana, ni ninguna familia debería vivir momentos de temor e incertidumbre dentro de su propio hogar", anotó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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