Portugal confirma una nacional herida en el ataque en Cracovia, que está hospitalizada

"El Ministerio de Asuntos Exteriores informa de que se ha confirmado que una ciudadana portuguesa se encuentra entre los heridos del atentado ocurrido este sábado en Cracovia. La ciudadana portuguesa se encuentra hospitalizada", indicaron las autoridades lusas en un comunicado.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, manifestó su "profundo pesar por las víctimas del trágico ataque en Cracovia" y envió sus condolencias a sus familias.

Un hombre irrumpió con un coche alrededor de las 15:00 hora local (14:00 GMT) este sábado en la plaza mayor de Cracovia y comenzó a disparar al azar a transeúntes. El atacante, de nacionalidad polaca, fue detenido por la Policía.

Hasta el momento hay seis fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres, señaló la Policía, que desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar.

Según el Gobierno regional de la región de Pequeña Polonia, de la que es capital Cracovia, hay además al menos 15 heridos.

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El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, que viaja a Cracovia, indicó que entre los heridos hay al menos dos agentes de policía, uno con una herida de bala y el segundo con tres heridas de bala que está "muy grave" y está siendo operado en un hospital.

Los agentes dispararon contra el hombre y éste respondió abriendo fuego contra los policías, según indicó la portavoz de la Jefatura Provincial de la Policía de Cracovia, Katarzyna Cisło, a la agencia de noticias PAP.

El detenido, que tiene 24 años, según Cisło, vestía ropa de estilo militar y utilizaba un fusil militar con "mucha" munición. Además, llevaba una cámara para grabar sus acciones y un chaleco antibalas.

De acuerdo con la misma fuente, en su vehículo se encontró una gran cantidad de armas y munición.

Según testigos presenciales, el ataque fue indiscriminado y se dirigió contra los grupos de turistas y paseantes que llenaban las terrazas de la plaza de la ciudad, un lugar muy concurrido especialmente los fines de semana.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, que está de camino a Cracovia y ofrecerá una rueda de prensa sobre las 21:45 hora local (20:45 GMT), afirmó en la red social X que la Policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias "del atentado".