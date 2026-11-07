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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 13:50

Presidente del Parlamento de Venezuela promete "solución definitiva" a la crisis eléctrica

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Caracas, 7 nov (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, prometió este sábado una "solución definitiva" a los problemas de electricidad en el país a través de la reforma de la ley del servicio eléctrico, que aseguró será aprobada el próximo martes.

Por EFE
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"Nos comprometimos a aprobar el próximo martes la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, una legislación clave para avanzar hacia la solución definitiva de los problemas de electricidad en Venezuela", escribió en X el también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional así como los "intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización", según una lectura de la norma en el Parlamento el pasado 22 de octubre.

El instrumento promete "contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad", así como "asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas".

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se incrementaron, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.

La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela dijo recientemente que "pronto" llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales.

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