Registran un sismo de magnitud 3,3 en la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo de Manabí ocurrió a las 03:36 hora local (08:36 GMT), a 1,25 grados de latitud sur y a 80,62 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 40 kilómetros y a 12,45 kilómetros de la localidad de Jipijapa.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace más de diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

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Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.