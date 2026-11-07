ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 14:15

Registran un sismo de magnitud 3,3 en la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador

Imagen sin descripción

Quito, 7 nov (EFE).- Un sismo de magnitud 3,3 se registró este sábado en la provincia de Manabí, situada en la costa de Ecuador, país donde el viernes hubo otro temblor de magnitud 3,7 en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según el Instituto Geofísico, el sismo de Manabí ocurrió a las 03:36 hora local (08:36 GMT), a 1,25 grados de latitud sur y a 80,62 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 40 kilómetros y a 12,45 kilómetros de la localidad de Jipijapa.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace más de diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar