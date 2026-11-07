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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 16:50

Registran un sismo de magnitud 4,7 frente a las costas de Ecuador

Imagen sin descripción

Quito, 7 nov (EFE).- Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Por EFE
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Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 12:17 hora local (17:17 GMT) a 1,77 grados de latitud sur y a 81,06 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 31 kilómetros y a 38,2 kilómetros de la ciudad de Puerto López.

El sismo se sintió de forma leve en Puerto López, en Manabí, la misma provincia donde durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de magnitud 3,3, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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