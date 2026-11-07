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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 09:15

Resultado muy ajustado entre conservadores y laboristas en N. Zelanda obligará a negociar

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Sídney (Australia), 7 nov (EFE).- Las elecciones generales de Nueva Zelanda han arrojado un resultado muy ajustado entre los conservadores y la oposición laborista, con una diferencia de apenas 976 votos a favor de estos últimos, aunque el Partido Nacional obtiene seis escaños más, con el 98,8 % del escrutinio.

Por EFE
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El primer ministro de Nueva Zelanda, el conservador Christopher Luxon, reconoció este sábado que el ajustado resultado obligará a negociar y buscar compromisos para formar Gobierno.

Su Partido Nacional obtiene 704.196 votos, el 29,3 % del total, y 42 escaños, frente a los 705.172 sufragios y 36 diputados proyectados para los laboristas, encabezados por Chris Hipkins, que también alcanzan el 29,3 %, según los datos provisionales de la Comisión Electoral.

"Los resultados están demasiado ajustados para darlo por decidido", afirmó Luxon ante sus seguidores en la sede de la formación, en un momento de la noche en el que el conservador Partido Nacional era la formación más votada.

Según dijo, se mantendrá un Gobierno en funciones hasta que se conozca el resultado definitivo.

La suma del Partido Nacional, del derechista ACT y del nacionalista New Zealand First alcanza provisionalmente 67 diputados, uno por encima de los 66 necesarios para la mayoría absoluta, lo que permitiría a Luxon mantener su actual alianza de Gobierno.

Sin embargo, el resultado sigue pendiente de los votos especiales, las papeletas emitidas por electores que no pueden votar mediante el procedimiento ordinario, por ejemplo, porque residen en el extranjero, y el reparto definitivo podría variar.

Luxon ha señalado que las negociaciones sustanciales deberán esperar a la publicación de los resultados oficiales, prevista para el 27 de noviembre, cuando se incorporarán dichas papeletas especiales.

Uno de los principales resultados de estos comicios es la irrupción de Opportunity, una formación centrista liderada por Qiulae Wong que consigue entrar por primera vez en el Parlamento con el 6 % de los sufragios y siete diputados.

El partido, fundado en 2016, no había logrado hasta ahora representación parlamentaria y se convierte en un nuevo actor en el escenario político neozelandés.

Según el escrutinio de la noche, los Verdes obtienen 16 escaños, ACT consigue 13, New Zealand First logra 12 y Te Pāti Māori mantiene cinco representantes.

La Cámara contará provisionalmente con 131 diputados, once más de los 120 habituales, debido al denominado efecto de sobrerrepresentación, que amplía el tamaño del Parlamento cuando un partido consigue más escaños territoriales de los que le corresponderían por su porcentaje de voto nacional.

La campaña ha estado marcada por el coste de la vida, el desempleo, la frágil recuperación económica y la emigración de decenas de miles de neozelandeses hacia Australia en busca de mejores oportunidades laborales.

El resultado supone también una prueba para Luxon, cuyo liderazgo había sido cuestionado dentro de su propio partido y que tuvo que afrontar dos votaciones internas de confianza durante este año.

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