Rusia condena que maniobras occidentales coincidan con las negociaciones sobre Ucrania

"Es totalmente evidente que en Occidente siguen sin querer tener en cuenta las legítimas preocupaciones de Rusia en materia de seguridad y continúan su espiral de escalada", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

Denunció que, en particular, Francia y el Reino Unido quieren que Ucrania siga siendo una "cabeza de puente" para asestar a Rusia una "derrota militar" a través del despliegue de una "fuerza multinacional".

"Insisto, el emplazamiento de un contingente militar extranjero en Ucrania es categóricamente inaceptable (...). Su despliegue significará de facto una intervención militar", subrayó.

Como dichas fuerzas amenazarán la seguridad nacional, el Ejército ruso las considerá un "objetivo legítimo" y la responsabilidad por los consiguientes riesgos recaerá en los que generen esas "nuevas aventuras contra Rusia".

"Es simbólico también que tales ejercicios arranquen en vísperas de la reanudación en Abu Dabi de las consultas sobre el arreglo del conflicto en el formato Rusia-EE.UU.-Ucrania. Una vez más se confirma que los europeos no tienen nada que hacer en la mesa de negociaciones", señaló Zajárova.

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Hasta once países europeos, dirigidos por París y Londres, participarán a partir del lunes en las primeras maniobras de Ejércitos de la Coalición de Voluntarios, que se prolongarán del 9 al 22 de noviembre en Polonia.

El ejercicio, bautizado como Koalicja 26.2, reunirá a 2.800 soldados de Alemania, Bélgica, España, Estonia, Francia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, mientras que Turquía participará dirigiendo el componente marítimo, pero únicamente con una simulación operativa, sin desplegar tropas en Polonia.

La Coalición de Voluntarios la conforman 37 países, esencialmente europeos, que decidieron reunirse para ofrecer respaldo a Ucrania si se consiguiera un alto el fuego ante la constatación de que los Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca, no estaban dispuestos a implicarse con el despliegue tropas sobre el terreno.