Rusia golpea un puente e infraestructura energética en un ataque masivo contra Kiev

Para justificar su ataque, Moscú explicó que el puente es empleado "para la movilización de equipos militares y armamento para el ejército ucraniano".

Los daños causados al puente Pivnichi (Norte) y a otros puentes similares que conectan ambos márgenes de Kiev -ciudad que está divivida en dos por el río Dniéper- han provocado últimamente atascos en la ciudad.

Además, Defensa dijo haber golpeado dos centrales eléctricas en la región de Kiev: Tripolskaya, con una potencia de 1.800 megavatios, y Kievskaya.

La aviación rusa también martilleó en Kiev una empresa de la industria militar, Meridian, que produce misiles tácticos y de crucero Flamingo, y en la región adyacente la fábrica de munición y explosivos Brovari.

El ataque masivo contra la capital ucraniana tiene lugar poco antes de que el martes se reanuden las negociaciones tripartitas con mediación de EE.UU., estancadas desde febrero por la guerra en Irán.