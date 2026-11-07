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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 18:30

Sánchez "consternado" por el ataque con seis muertos en la plaza mayor de Cracovia

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Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró "consternado" por el tiroteo que acabó con la vida de al menos seis personas en la plaza mayor de Cracovia.

Por EFE
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Sánchez expresó este sábado por la noche, en una publicación en redes sociales, su solidaridad con Polonia y las víctimas.

"Consternado por el ataque en Cracovia. Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos", publicó el presidente español en X.

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas hoy cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante, un ciudadano polaco.

Los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.

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