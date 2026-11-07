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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 22:35

Senador electo Talarico visita el altar del mexicano que murió por tiroteo de ICE en Texas

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Miami (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El senador electo James Talarico de Texas visitó este sábado el altar erigido en la ciudad estadounidense de Houston para honrar al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió justo hace cuatro meses por disparos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Por EFE
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El político demócrata dedicó al migrante su primera aparición pública tras haber ganado el martes pasado la elección en Texas, donde cientos de vecinos llevaron al altar de Salgado en Houston las calcomanías de 'I Voted/Yo voté' que recibieron tras participar en la elección.

"Lorenzo Salgado fue asesinado por el ICE hace hoy 4 meses. Los texanos han estado pegando sus calcomanías de 'Yo voté' en su memorial en Houston. Acabo de poner la mía", comentó Talarico en una publicación en Instagram.

Tras el tiroteo, ocurrido el 7 de julio durante un intento de detención en una parada de tráfico, ICE aseguró en un comunicado que Salgado trató de evadir el arresto, embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente con su auto, por lo que este disparó "en defensa propia".

Pero la familia y los vecinos cuestionaron la versión de ICE, que meses después, en septiembre, hirió de un disparo en la espalda al migrante venezolano Wilber Garcés en Austin, la capital de Texas.

Las redadas de ICE, según analistas y encuestas de votantes, fueron un factor que impulsó a texanos a apoyar a Talarico, quien el martes pasado se convirtió en el primer senador demócrata de Texas electo desde 1988.

Además, los votantes eligieron a la demócrata Gina Hinojosa como la primera gobernadora latina de Texas, en un puesto controlado por republicanos desde 1994.

Además, los demócratas ganaron las cinco contiendas más reñidas a la Cámara de Representantes, todas en el sur de Texas, donde recuperaron a los votantes de esta región de mayoría hispana, que en 2024 rompieron con décadas de tradición demócrata y se inclinaron por Donald Trump.

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