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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 13:00

Siria no contempla "en estos momentos" enviar tropas al Yemen en apoyo de Riad

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El Cairo, 7 nov (EFE).- Las autoridades sirias no contemplan "en estos momentos" enviar tropas al Yemen en apoyo a Arabia Saudí contra de los rebeldes chiíes hutíes, las dos partes enfrentadas en la actual ofensiva en el Yemen, informaron este sábado medios oficiales sirios.

Por EFE
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"Las informaciones sobre un eventual envío de tropas militares sirias al Yemen en estos momentos carecen de fundamento. Las prioridades de Siria en la próxima etapa se centran en consolidar la seguridad interna, la reconstrucción y la recuperación económica", indicó una fuente diplomática no identificada a la agencia oficial siria, SANA.

Aclaró que los actuales acuerdos militares con Arabia Saudí se enmarcan en la "cooperación en materia de formación, intercambio de experiencias y asesoramiento militar, al servicio de los intereses nacionales de ambos países", que empezará con una "visita de coordinación" de la parte saudí a Siria el próximo mes.

"Esta cooperación podría evolucionar en el futuro hacia un acuerdo de defensa mutua o la adhesión de Siria al Pacto de La Meca", constituido por Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, aseveró la fuente.

Riad y Damasco firmaron un pacto de defensa el pasado miércoles durante una visita a la capital saudí del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, su segundo encuentro con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en un mes, aunque no se anunciaron los detalles de dicho pacto.

Arabia Saudí, que capitanea una coalición militar a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, está buscando apoyo militar entre varios aliados para poder enfrentarse a los hutíes, respaldados por Irán y que comenzaron una ofensiva en julio.

El mes pasado, Arabia Saudí sufrió el peor ataque contra civiles en una década con la muerte de 14 personas en una acción reivindicada por los hutíes contra el aeropuerto internacional de Riad.

Entretanto, la coalición liderada por Riad es acusada por los hutíes de lanzar ataques prácticamente a diario contra las zonas que controlan en el Yemen, lo que ha provocado la muerte de cientos de personas.

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