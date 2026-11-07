Sube a 55 el número de muertos en el ataque ruso del lunes contra una escuela en Zaporiyia

El DSNS explicó que, a pesar de las difíciles condiciones y la constante amenaza de nuevos ataques, los rescatistas y equipos cinológicos del Servicio Estatal de Emergencias continúan removiendo las estructuras destruidas e inspeccionando la zona en busca de los cuerpos de las víctimas, con un balance que comenzó siendo de unos 20 muertos y este viernes ya había subido a 53.

La escuela de la localidad fue construida bajo tierra para que pudiera seguir funcionando pese a las hostilidades, pero la infraestructura no estaba pensada para resistir la potencia y la cantidad de explosivos utilizados por el Ejército ruso en este ataque.

Algunas de las bombas aéreas lanzadas por Rusia contra la escuela llevaban casi una tonelada y media de explosivo. Este tipo de armamento que se lanza desde aviones es utilizado normalmente para destruir fortificaciones y estructuras de hormigón armado.

El centro ahora destruido se utilizaba como punto de reparto de ayuda humanitaria y también como refugio antiaéreo. En el momento del ataque, numerosos vecinos se encontraban en la escuela para recibir comida o guarecerse del fuego ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el jueves en su discurso ante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid que el que podría ser el ataque ruso contra civiles más mortífero de toda la guerra no haya provocado una mayor reacción internacional.