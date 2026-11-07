ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Contacto Ciudadano
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
Contacto Ciudadano
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Contacto Ciudadano
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-12
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
07 de noviembre de 2026 - 07:05

Sube a 55 el número de muertos en el ataque ruso del lunes contra una escuela en Zaporiyia

Imagen sin descripción

Berlín, 7 nov (EFE).- El número de muertos por el ataque ruso con nueve bombas aéreas del lunes contra una escuela subterránea en la localidad de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, ha aumentado a 55, informó este sábado el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El DSNS explicó que, a pesar de las difíciles condiciones y la constante amenaza de nuevos ataques, los rescatistas y equipos cinológicos del Servicio Estatal de Emergencias continúan removiendo las estructuras destruidas e inspeccionando la zona en busca de los cuerpos de las víctimas, con un balance que comenzó siendo de unos 20 muertos y este viernes ya había subido a 53.

La escuela de la localidad fue construida bajo tierra para que pudiera seguir funcionando pese a las hostilidades, pero la infraestructura no estaba pensada para resistir la potencia y la cantidad de explosivos utilizados por el Ejército ruso en este ataque.

Algunas de las bombas aéreas lanzadas por Rusia contra la escuela llevaban casi una tonelada y media de explosivo. Este tipo de armamento que se lanza desde aviones es utilizado normalmente para destruir fortificaciones y estructuras de hormigón armado.

El centro ahora destruido se utilizaba como punto de reparto de ayuda humanitaria y también como refugio antiaéreo. En el momento del ataque, numerosos vecinos se encontraban en la escuela para recibir comida o guarecerse del fuego ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el jueves en su discurso ante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid que el que podría ser el ataque ruso contra civiles más mortífero de toda la guerra no haya provocado una mayor reacción internacional.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
04
Política
Presidente Pedro Alliana inicia mañana su jornada a las 6:30 en Palacio
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar