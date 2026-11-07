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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 12:25

Suben a 27 los civiles muertos en ataque aéreo al este de capital del Yemen, según hutíes

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Saná, 7 nov (EFE).- La cifra de muertos en un ataque este sábado al este de Saná subió a al menos 27 civiles, en su mayoría mujeres y niños, y 36 resultaron heridos, informó el Gobierno de facto de los rebeldes hutíes, que atribuyó esta acción a Arabia Saudí, que capitanea una coalición militar en contra de los insurgentes.

Por EFE
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"La cifra de muertos por la masacre perpetrada por la agresión saudí en la zona de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de Saná, asciende a 27 mártires y 36 heridos, la mayoría mujeres, niños y miembros de la defensa civil, tras varios ataques aéreos dirigidos contra viviendas de los residentes", dijo el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees al Asbahi, en su cuenta oficial de la red social X.

Apuntó que tanto ambulancias y equipos de defensa civil también fueron blanco de los ataques "mientras realizaban operaciones de rescate y primeros auxilios", y añadió que se prevé que el número de muertos aumente a medida que continúen las labores de búsqueda y retirada de escombros.

De acuerdo con el Ministerio de Salud hutí, uno de los heridos es un camarógrafo de la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes.

El portavoz del grupo hutí, Mohamed Abdulsalam, condenó esta acción y aseguró en su cuenta de X que Arabia Saudí "continúa atacando a civiles en mercados y aldeas".

Hasta el momento, ni Arabia Saudí ni el Gobierno yemení reconocido internacionalmente han reaccionado ante esta información.

Ayer, viernes, otro ataque causó la muerte de 30 personas después de que un mercado en la provincia yemení de Taiz, en el suroeste del Yemen, fuera blanco del bombardeo.

Los hutíes culparon a la coalición militar liderada por Riad de cometer esta acción, mientras que el portavoz militar del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Majid al Nuzaili, acusó a los insurgentes de lanzar este bombardeo en una zona disputada entre ambas partes.

Ninguna de estas afirmaciones ha podido ser verificada de forma independiente.

Este ataque mortal se produce en medio de una ofensiva en el país que ha provocado más de 1.700 muertos desde el pasado agosto, de acuerdo con las últimas cifras de la ONU.

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