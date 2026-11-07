Talibanes acusan a Telegram y TikTok de no luchar contra la actividad del Estado Islámico

"El Gobierno de Afganistán, que actualmente se encuentra a la vanguardia de la lucha contra el grupo Daesh (EI) en términos de ideología y creencias, enfrenta severas limitaciones para eliminar las capacidades tecnológicas de un enemigo internacional como el EI", dijo el jefe de inteligencia talibán, Abdul Haq Wasiq, desde Uzkebistán.

El líder talibán aseguró que el grupo utiliza sus redes para comunicarse, financiarse y hacer propaganda ideológica, y que podría utilizar la inteligencia artificial para aprender a fabricar sustancias tóxicas y armas letales.

"Empresas tecnológicas como Telegram, TikTok y otras, cuyos productos son utilizados por miembros del EI para la comunicación, la recaudación de fondos y la radicalización ideológica, no brindan a Afganistán ningún tipo de cooperación a este respecto", agregó Wasiq.

La autenticidad del discurso, que tuvo lugar durante una reunión en Samarcanda de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ayer, fue confirmada a EFE por el portavoz del régimen talibán, Hamdullah Fitrat.

"Estas circunstancias han generado mayores oportunidades para que el grupo EI expanda sus actividades a nivel global, acciones que resultan en la muerte de numerosos civiles y personas inocentes cada año", sentenció Wasiq.

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Desde la toma de Kabul en 2021, los talibanes han lanzado duras operaciones de contrainsurgencia en provincias como Nangarhar, mientras que el EI ha respondido con atentados suicidas contra mezquitas chiíes, ministerios, delegaciones diplomáticas y altos mandos afganos.

El grupo terrorista ha saltado a las redes en los últimos años para reclutar adeptos y organizar ataques como el Crocus City Hall en Moscú.