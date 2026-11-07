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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 15:55

Ucrania, Alemania, Suecia y los Bálticos expresan su solidaridad a Polonia por el tiroteo

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Berlín, 7 nov (EFE).- Los líderes de Ucrania, Alemania, Suecia y los países bálticos expresaron este sábado su solidaridad con Polonia tras el tiroteo indiscriminado que tuvo lugar hoy en pleno centro de la ciudad polaca de Cracovia, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 15 resultaron heridas.

Por EFE
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó en la red social X sus condolencias a las familias y los seres queridos de las víctimas por el "crimen estremecedor", y afirmó que "no hay justificación posible para este ataque".

El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró "profundamente afectado" por el ataque indiscriminado contra transeúntes en la plaza mayor de Cracovia y recalcó que "Alemania está al lado de Polonia en estos tiempos difíciles como amigo y socio".

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo estar "profundamente consternado" por "este acto de violencia sin sentido", y expresó la solidaridad de Suecia "con nuestros amigos polacos en estos difíciles momentos".

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también se mostró "profundamente conmocionado" por el tiroteo y expresó la "plena solidaridad" del país báltico con el presidente Karol Nawrocki y el pueblo polaco en estos difíciles momentos.

El jefe de Estado de Letonia, Edgars Rinkēvičs, asimismo, transmitió sus condolencias y dijo que el país que preside "está al lado de nuestros amigos y aliados polacos en esta hora trágica".

Su homóloga estonia, Ülle Madise, sostuvo que el tiroteo le ha "llenado de profunda tristeza" y dijo que "en estos momentos de dolor, nuestros amigos polacos están muy presentes en nuestros pensamientos".

Al menos seis personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia el sábado sobre las 15:00 hora local (14:00 GMT) y abrió fuego de forma indiscriminada contra transeúntes.

Según la Policía, se trata de un ciudadano polaco de 24 años que fue detenido en un intercambio de disparos con agentes cuando intentó huir.

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