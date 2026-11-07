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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 21:00

Un millar de personas protestan en Quito contra el Gobierno de Ecuador

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Quito, 7 nov (EFE).- Alrededor de un millar de persona pertenecientes a organizaciones sociales, sindicatos y también estudiantes de Ecuador se manifestaron este sábado, en Quito, en contra de la gestión del Gobierno de Daniel Noboa en temas de educación, sanidad y seguridad.

Por EFE
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En la capital ecuatoriana, los manifestantes se concentraron en el parque La Alameda, que está en la vía de ingreso al centro histórico y caminaron algunas cuadras, portando banderas de Ecuador y gritando consignas en contra el Gobierno, pidiendo la salida de Noboa y la libertad de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

"Basta de persecución. Luisa Libre", rezaba una gran pancarta en la que también había una imagen de González, una de las integrantes del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) más cercanas al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La excandidata presidencial, que está en prisión preventiva desde el pasado 23 de octubre por un presunto delito de lavado de activos durante la campaña electoral de 2023, está a la espera de una decisión judicial sobre el recurso habeas corpus presentado por su defensa para afrontar fuera de la cárcel el proceso penal en su contra.

La movilización, que se convocó en varias ciudades del país, tuvo presencia de policías con equipo antimotines en Quito, y se desarrolló a tres semanas de las elecciones locales, en las que la RC, el principal grupo de oposición al Gobierno, no pudo participar por estar bajo una investigación judicial por presunto lavado de activos durante la campaña electoral de las presidenciales de 2023, cuando González era candidata y perdió en segunda vuelta ante Noboa, al igual que en las de 2025.

En la manifestación también estuvieron pacientes renales que exigen mejoras en temas de salud, sobre todo para quienes deben someterse a diálisis. Una de las participantes fue Narcisa, de 63 años y en silla de ruedas, quien exigió mejoras en el área de la sanidad y especial atención a quienes sufren enfermedades catastróficas.

La lluvia no alejó a los manifestantes, quienes recibieron el apoyo de conductores que a su paso hacían sonar el claxon.

En medio de la manifestación, Carolina Almeida, consideró que Ecuador "está atravesando un momento muy crítico en cuento a su democracia", y apuntó que "no hay presupuesto para la educación, para la salud, pero sí hay presupuesto para pagar las grandes guerras".

Destacó la participación de la juventud en protestas en varios países, así como en Ecuador.

Los manifestantes portaban pancartas defendiendo la educación, pidiendo presupuesto para el área social y otras convocando a la participación: "Lucha aunque no te falte nada porque a algunos les falta todo".

Asimismo, portaban pancartas en las que rechazaban el extractivismo, unas más en defensa de la naturaleza, el agua y los territorios.

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