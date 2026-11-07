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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 22:55

Un terremoto de 5,7 sacude el centro de Japón y deja al menos una veintena de heridos

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Tokio, 8 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este domingo el centro de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés), y dejó al menos una veintena de heridos, así como interrupciones en el transporte.

Por EFE
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El seísmo tuvo lugar a las 1:04 hora local (16:04 GMT del sábado) y tuvo su epicentro en la prefectura de Shizuoka a 40 kilómetros de profundidad, sin que la JMA activara la alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en algunas zonas de las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Los Bomberos y el Gobierno de Aichi informaron de que al menos 20 personas resultaron heridas en el terremoto, ninguna de ellas de gravedad, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Por otro lado, la prefectura de Shizuoka registró tres personas heridas, con edades comprendidas entre 30 y 90 años, tal y como se desprende de un comunicado publicado en su página web.

La compañía eléctrica de Chubu comunicó que no detectó anomalías en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.

Algunos servicios de trenes locales se vieron afectados por el seísmo, mientras que los trenes bala entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima sufrieron retrasos para realizar controles de seguridad, informó el operador.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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