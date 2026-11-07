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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 09:35

Una década sin la voz cavernosa y poética de Leonard Cohen

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Redacción Internacional, 7 nov (EFE).- La voz cavernosa y poética de Leonard Cohen se apagó hace diez años, pero el artista, convertido en un mito de su generación, ha seguido vivo para sus fans en esta década, con reediciones de sus escritos, un disco póstumo y hasta una inminente gira de conciertos.

Por EFE
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Cohen fue poeta, novelista, músico y un referente filosófico para varias generaciones. Su muerte, registrada el 7 de noviembre de 2016 a los 82 años dejó huérfanos a una legión de seguidores.

Con una longeva y admirada carrera que se extendió durante medio siglo, el artista canadiense publicó álbumes míticos como 'Songs of Leonard Cohen' (1967) -su debut y obra maestra que incluía temas como 'Suzanne'-, 'Songs of Love and Hate' (1971), 'I'm Your Man' (1988) o 'Various Positions' (1985).

Este último disco incluía 'Hallelujah', probablemente la más popular y versionada de todas sus obras musicales, que han cantado artistas como John Cale, Bob Dylan, Bono, Jon Bon Jovi, Rufus Wainwright, KaD Lang, Jeff Buckley, Kate Voegele o Justin Timberlake junto a Matt Morris.

El éxito de Cohen, que supo colarse en el efervescente ambiente folk de Nueva York de los sesenta junto a artistas como Dylan, consiguió trascender gracias a su voz profunda y su elaborado estilo literario, que combinaba las reflexiones espirituales y existenciales con apasionados temas románticos.

Pero antes que escritor de canciones inmortales, Leonard Cohen habitó el anhelo de ser simplemente escritor. Su primera incursión en el mundo del arte fue la publicación de varios poemarios y novelas, y luego debutaría en el la música con el disco 'Songs of Leonard Cohen' (1967).

Hace apenas un año, la editorial Salamandra publicó 'La llama', una edición que reúne poemas inéditos sobre el amor, la guerra, el arrepentimiento, la fe y la amistad firmados por el artista.

Cohen empezó a interesarse desde muy joven por la poesía, en especial, por la obra del español Federico García Lorca, una figura que le acompañaría e influiría a lo largo de toda su trayectoria, y que le uniría con el cantaor Enrique Morente, un renovador del flamenco junto al que trabajaría en numerosas ocasiones.

El artista fue premiado en 2011 con el Premio Princesa de Asturias de las Letras y fue citado como posible Nobel de Literatura en varias ocasiones.

Y en su emotivo discurso al recibir el Princesa de Asturias, el canadiense fusionó música y letras al afirmar que "la poesía viene de un lugar que nadie controla, que nadie conquista" y que si supiera de dónde vienen las buenas canciones, se iría "allí, más a menudo".

Además, en el puro ámbito de la música, recibió el Grammy a toda una trayectoria en 2010; ingresó en 2008 el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el de los Compositores. Y fue galardonado con la Orden de Canadá, en el grado más importante -Companion-.

Múltiples reconocimientos para una carrera que interrumpió en los años 90 para dedicarse a la filosofía zen, que le ayudó a superar sus problemas de depresión.

Pero Cohen volvió en los últimos años de su vida a la actividad musical después de que su representante le estafara y le dejara al borde de la ruina.

Este desastre financiero fue, paradójicamente, un golpe de suerte para sus seguidores, que le vieron regresar con fuerza a los escenarios y que recibieron con los brazos abiertos sus últimos trabajos: 'Old Ideas' (2012), 'Popular Problems' (2014) y 'You Want It Darker' (2016).

Este álbum fue considerado una especie de sereno epílogo del músico debido a su tono nostálgico y de despedida con canciones como 'You Want It Darker', en la que destacaba un verso premonitorio: "Estoy preparado, mi Señor".

Cohen tuvo dos hijos con la fotógrafa Suzanne Elrod: Lorca y Adam. Este último fue el encargado de producir y terminar 'Thanks for The Dance', un disco póstumo inacabado del artista.

Y también es el responsable del espectáculo 'Everybody Knows Leonard Cohen', una gira por Europa que comenzará en Dublín el 29 de enero y que visitará una decena de ciudades -Londres, Manchester, Ámsterdam, París, Amberes, Berlín Copenhague, Estocolmo y Varsovia-.

Será el propio Adam el que interpretará las canciones de su padre, acompañadas de una selección de fotografías e imágenes de archivo de la vida y trayectoria del autor de canciones míticas como 'First We take Manhattan' 'So Long, Marianne' o 'Dance Me to the End of Love'.

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