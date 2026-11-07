Unicef dona a Cuba equipos de bombeo de agua en plena crisis de abastecimiento del recurso

El lote -que será instalado en el municipio granmense de Manzanillo- incluye dos equipos de 98 litros por segundo y 120-125 metros de carga, y otros cinco de 40 litros por segundo y 80 metros de carga. Todos deben operar de forma conjunta y al unísono, bombeando a una sola conductora.

La Unicef realiza el donativo en medio de una profunda crisis con el abasto de agua que afecta a más de 2,6 millones de habitantes en Cuba, marcada en mayor parte por los problemas energéticos en la isla con apagones diarios de más de 20 horas, y las roturas frecuentes en los equipos de bombeo.

El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció esta semana que la situación "es grave y compleja" y "una de las más sensibles del país" causada por la "crisis energética y redes envejecidas", pero también por "la negligencia, la indolencia y la falta de coordinación" de las autoridades del sector.

El director técnico de Acueducto en Granma, Andis Castellanos, informó a la prensa estatal que hasta el momento se han montado cuatro de los equipos donados por la Unicef.

Las autoridades cubanas han detallado que, como parte de la estrategia para hacer frente a la crisis con el agua, se trabaja en "el cambio de la matriz energética" en los equipos de bombeo y en la capital se dedicarán unos diez parques solares para las tres fuentes fundamentales de abasto.

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Pero estas soluciones aún no están generalizadas y en muchos territorios del país caribeño, la población se pasa hasta 40 días sin recibir agua en sus viviendas.

Cuba arrastra una severa crisis energética desde mediados de 2024, marcada por un sistema eléctrico profundamente obsoleto y durante décadas sin las inversiones necesarias; y el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.