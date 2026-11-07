Víctimas de pederastia en Bolivia piden al papa una respuesta "definitiva" a sus denuncias

La CBS expresó en una carta abierta dirigida al pontífice que "la crisis de abusos en Bolivia no encuentra una respuesta institucional adecuada", pese a la presentación de denuncias formales ante la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Nunciatura Apostólica y el cardenal Toribio Ticona.

El texto también puso en conocimiento del papa que "en todos los casos" que involucran a jesuitas en supuestos delitos reinó la impunidad debido a un "andamiaje institucional que facilitaba sus crímenes y los protegía", y que implicó a la Compañía de Jesús en España y Bolivia y la Curia General de la orden en Roma.

La nota pidió a León XIV que "incluya un espacio" durante visita a los tres países suramericanos para escuchar a las víctimas de abuso clerical en Bolivia.

La carta de la CBS señaló varios casos "graves" y "documentados" que se produjeron hace algunas décadas y que involucran a jesuitas que, en su mayoría, ya fallecieron.

Entre los casos mencionados, está el del Hogar de Niños Huérfanos de Tacata, en la región central de Cochabamba, con "cerca de 150 víctimas" de abusos presuntamente cometidos por al menos cinco jesuitas.

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También citó las denuncias de Colonia Piraí, una obra para niños huérfanos o en situación de calle en la región oriental de Santa Cruz en la que se identificaron "otras 150 víctimas" de sacerdotes y laicos señalados por "violación serial".

Asimismo, figuran 35 víctimas en el caso de la ONG Defensa de Niños Internacional, donde está acusado el sacerdote que dirigió dicha entidad.

Entre los casos más difundidos, la carta citó las denuncias de abusos en el colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba, donde la CBS identificó a "400 víctimas de cinco jesuitas que eran directores, educadores, enfermeros y guías espirituales", entre ellos el español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

El caso de Pedrajas cobró relevancia después de que el medio El País publicara el 30 de abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971.

Por este caso, los exprovinciales españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix fueron sentenciados a un año de prisión por encubrir los abusos de Pedrajas contra menores mientras fue director del centro educativo.

Hace unos días, la CBS pidió al Arzobispado de Cochabamba la excomunión de ambos sacerdotes, ante lo cual esa entidad declaró que "no tiene competencia" para atender la demanda.

La carta también citó al cura español Luis Roma, fallecido en 2019, quien abusó de "más de 75 niñas indígenas guaraníes", un caso en el que se investiga a cuatro ex altos mandos jesuitas por "encubrimiento de violación agravada" y en el que la orden admitió la "verosimilitud" de los abusos.

En febrero de 2019, EFE informó sobre el caso de Luis Roma a partir de la denuncia de un exmiembro de la orden que pidió anonimato, basada en una treintena de fotografías en las que reconoció al sacerdote en escenas sexualizadas con menores de entre 6 y 12 años, sumadas a las descripciones que el propio cura registró en un diario.