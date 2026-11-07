Von der Leyen y Costa muestran solidaridad con Polonia tras tiroteo mortal en Cracovia

La líder del Ejecutivo comunitario sostuvo en una publicación en sus redes sociales que sus pensamientos "están con los damnificados, sus seres queridos y todos los habitantes de Cracovia", al tiempo que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció "a los heroicos agentes de policía su actuación poniendo en riesgo sus vidas".

"Conmovido al enterarme de la noticia del tiroteo en la Plaza Principal de Cracovia. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos, y todos los heridos. Mi solidaridad sincera va dirigida al pueblo de Polonia y a los primeros intervinientes que actuaron frente a esta tragedia", dijo por su parte Costa.

En la misma línea se expresó la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, que lo sucedido "es una tragedia que se sentirá mucho más allá de Polonia", y recordó que el país no está solo "en este momento de dolor".

Al mismo tiempo, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, agradeció la labor de "los policías que actuaron con valentía".

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas hoy cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante, un ciudadano polaco.

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Los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.