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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 04:45

Al menos 21 migrantes indocumentados muertos tras el naufragio de un cayuco en Senegal

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Nairobi, 8 nov (EFE).- Al menos 21 personas han muerto y una ha logrado sobrevivir en Senegal tras el naufragio de un cayuco con emigrantes indocumentados a bordo ocurrido frente a la costa del departamento noroccidental de Kébémer, informó este domingo el Ministerio del Interior del país africano.

Por EFE
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En un comunicado, Interior expresó su "profunda conmoción y tristeza" tras el hundimiento de un embarcación precaria que "transportaba a personas que intentaban migrar de forma irregular frente a las costas de Kébémer".

"Al anochecer del 7 de noviembre de 2026, el balance provisional registra 21 cuerpos sin vida y un superviviente", precisó la nota oficial.

"Los servicios estatales competentes se encuentran movilizados para continuar las labores de búsqueda, prestar auxilio a posibles supervivientes y brindar apoyo a las familias", subrayó el Ministerio.

El Gobierno senegalés reafirmó su disposición a "combatir las redes de traficantes de personas, en particular mediante una cooperación reforzada con los países vecinos", e hizo un llamamiento a "la vigilancia ante los peligros de la migración irregular".

Según una fuente de las fuerzas de seguridad citada por la Agencia de Prensa de Senegal (APS, pública), una veintena de cuerpos sin vida fueron hallados este sábado por la tarde en la playa de Lompoul, en el departamento de Kébémer.

El descubrimiento, que movilizó a efectivos de la Gendarmería y el cuerpo de bomberos para operaciones de búsqueda y rescate de víctimas, se produjo un día después de que trascendiera el naufragio del cayuco.

"Las circunstancias exactas del naufragio, así como el número de personas que se encontraban a bordo de la embarcación, siguen siendo, por el momento, desconocidos", añadió la APS.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de la embarcación, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico).

Un total de 743 migrantes llegaron este sábado a Canarias en siete embarcaciones precarias en menos de 24 horas, según el servicio de Salvamento Marítimo español.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó este viernes al Gobierno de Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias registrado en las últimas semanas, y pidió una "solución conjunta" ante la "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, Mouhmamadou Makhtar Cissé, en una visita a Senegal para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

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