Al menos 64 heridos en una colisión entre dos trenes en la provincia egipcia de Giza

El accidente se produjo en la carretera agrícola El Cairo-Asuán, a unos 59 kilómetros al sur de la capital de Egipto, cerca del cruce de Gerza, en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

Según el comunicado difundido por la compañía ferroviaria, el siniestro se produjo cuando el tren número 134, correspondiente al servicio 'Tahya Misr', que cubría el trayecto entre Giza y Fayum, colisionó con la parte trasera del tren número 2010, que realizaba el recorrido entre El Cairo y Asuán.

Como consecuencia del impacto, varios vagones descarrilaron y numerosos pasajeros resultaron heridos, si bien, hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales.

El Ministerio de Salud y Población elevó a 64 el balance de heridos y precisó que 54 de ellos fueron trasladados al Hospital de Al Wasta, mientras que los otros diez recibieron asistencia en el Hospital de Al Ayat.

Ante la magnitud del accidente, el ministro de Salud y Población, Jaled Abdel Ghaffar, ordenó mantener en estado de alerta máxima todos los centros sanitarios de las provincias de Giza y Beni Suef.

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Para atender la emergencia, las autoridades desplegaron un dispositivo de asistencia integrado por 52 ambulancias, encargadas de las labores de evacuación y traslado de los pasajeros afectados.

Asimismo, efectivos de Protección Civil, equipos de emergencia ferroviaria y fuerzas de seguridad se desplazaron hasta el lugar del siniestro, que fue acordonado para facilitar las operaciones de rescate.

Por su parte, los Ferrocarriles Nacionales de Egipto enviaron grúas y equipos especializados para retirar los restos del accidente, desplazar los vagones afectados y restablecer la circulación ferroviaria en ambos sentidos de la línea El Cairo-Asuán, que conecta la capital con el sur del país.

Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de la colisión mediante la intervención de especialistas técnicos, que inspeccionarán el lugar del accidente, analizarán las condiciones en las que circulaban ambos trenes y recabarán testimonios.

El siniestro vuelve a poner de manifiesto los problemas de seguridad que afectan al sistema ferroviario egipcio, donde se han registrado numerosos accidentes a lo largo de los últimos años.

Entre los factores que han contribuido históricamente a estos incidentes figuran el deterioro de las infraestructuras, las deficiencias en los sistemas de señalización y las dificultades para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías y del material ferroviario.

Entre los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en el país destaca la sucesión de dos siniestros ocurridos en marzo de 2021, ambos con alrededor de una veintena de muertos y centenares de heridos.