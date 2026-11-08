Al menos cinco muertos tras un incendio en un complejo de apartamentos en norte de China

El fuego se declaró hacia las 16:59 hora local (08:59 GMT) en un bloque de apartamentos situados en el distrito de Yingze, según un comunicado oficial difundido la noche del domingo por las autoridades de la zona.

Los equipos de emergencia lograron extinguir las llamas visibles hacia las 19:00 hora local (11:00 GMT), mientras que las labores de búsqueda y rescate concluyeron aproximadamente una hora y media después.

Un total de 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, de las que cinco fallecieron, de acuerdo con el comunicado, que no ofreció detalles sobre el estado de las demás personas atendidas.

Las autoridades indicaron que continúan las labores de asistencia y gestión de las consecuencias del siniestro, mientras se investigan las causas del incendio.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en China, entre ellos el de una empresa textil de la provincia de Cantón en septiembre, que dejó al menos ocho muertos, y el de un carguero en Qingdao (este) ese mismo mes, en el que fallecieron 25 personas.