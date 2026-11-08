ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Expediente Abierto
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Expediente Abierto
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
08 de noviembre de 2026 - 21:20

Al menos cinco muertos tras un incendio en un complejo de apartamentos en norte de China

Imagen sin descripción

Pekín, 9 nov (EFE).- Al menos cinco personas murieron tras un incendio registrado este domingo en un complejo de apartamentos de la ciudad de Taiyuan, capital de la provincia septentrional china de Shanxi, informaron las autoridades locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El fuego se declaró hacia las 16:59 hora local (08:59 GMT) en un bloque de apartamentos situados en el distrito de Yingze, según un comunicado oficial difundido la noche del domingo por las autoridades de la zona.

Los equipos de emergencia lograron extinguir las llamas visibles hacia las 19:00 hora local (11:00 GMT), mientras que las labores de búsqueda y rescate concluyeron aproximadamente una hora y media después.

Un total de 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, de las que cinco fallecieron, de acuerdo con el comunicado, que no ofreció detalles sobre el estado de las demás personas atendidas.

Las autoridades indicaron que continúan las labores de asistencia y gestión de las consecuencias del siniestro, mientras se investigan las causas del incendio.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en China, entre ellos el de una empresa textil de la provincia de Cantón en septiembre, que dejó al menos ocho muertos, y el de un carguero en Qingdao (este) ese mismo mes, en el que fallecieron 25 personas.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
02
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
03
Policiales
Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino
Ver más
04
Política
Estos fueron los senadores que dieron el acuerdo para que Carlos Carvallo sea presidente del BCP
Ver más
05
Política
¿Qué dijo Santiago Peña al jefe del Regimiento Escolta al llegar para ser recluido?
Ver más

Te puede interesar