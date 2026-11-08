Al menos cuatro muertos y once heridos en Irán por intensas lluvias e inundaciones

"Cuatro personas perdieron la vida por estos fenómenos meteorológicos", anunció este domingo el presidente de la Organización Nacional de Emergencias de Irán, Yafar Miadfar, según informó la televisión estatal.

El funcionario explicó que dos personas murieron alcanzadas por rayos, una por el derrumbe de una estructura y otra por causas relacionadas con el temporal, en las provincias occidentales de Lorestán, Juzestán y Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, las más afectadas por las lluvias.

Miadfar dijo además que otras once personas resultaron heridas a causa de las inundaciones.

La Organización Nacional de Gestión de Crisis informó, a su vez, de que las precipitaciones afectan a 25 de las 31 provincias del país desde el viernes, provocando inundaciones, desprendimientos de tierra y cortes de carreteras.

Además, señaló que en 140 de las 180 localidades rurales que habían quedado sin luz, se ha restablecido el suministro eléctrico, mientras que unas 40 vías rurales, de un total de 210 que habían quedado bloqueadas, permanecen cortadas.

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Ante la continuidad de las lluvias este domingo y la emisión de una alerta roja marítima para las costas del mar Caspio, en el norte del país, las autoridades han llamado a evitar los viajes innecesarios, las zonas elevadas y las márgenes y los cauces de los ríos.