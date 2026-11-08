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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 10:10

Al menos tres civiles muertos en Somalia en choques entre la Policía y manifestantes

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Nairobi, 8 nov (EFE).- Al menos tres civiles murieron este domingo en la capital de Somalia, Mogadiscio, en enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que protestaban contra el desalojo forzoso y demolición de sus hogares, denunció el ex primer ministro y candidato presidencial Hassan Ali Khaire.

Por EFE
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"Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los residentes de Warlaaliska, quienes se habían reunido para protestar contra los desalojos forzosos y la destrucción ilegal de sus propiedades. Los informes iniciales confirman, hasta el momento, tres fallecimientos y múltiples heridos de gravedad", afirmó Khaire en la red social X.

El ex primer ministro imputó al Gobierno "toda la responsabilidad por esta trágica pérdida de vidas".

El exmandatario instó a la Policía a que "detengan la violencia, protejan a los ciudadanos que juraron defender y pongan fin al sufrimiento que están infligiendo a nuestro pueblo".

Más de 200 viviendas fueron demolidas en una operación sorpresa coordinada que comenzó esta madrugada en el barrio de Warlaaliska, en el distrito capitalino de Daynile, según informaron medios locales.

Los residentes aseguran que el terreno ha sido vendido a un empresario adinerado vinculado al presidente somalí, Hassan Cheikh Mohamoud.

Las demoliciones se producen a pesar de las garantías previas del Gobierno de que el barrio no se vería afectado, tras un enfrentamiento anterior en el que los residentes se opusieron a la entrada de las fuerzas de seguridad en la zona.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al territorio sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

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