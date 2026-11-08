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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 06:50

Alcanzado el edificio de Aramco en Riad por restos de un proyectil lanzado por los hutíes

Imagen sin descripción

El Cairo, 8 nov (EFE).- El edificio de la petrolera saudí Aramco, la mayor del mundo, fue dañado este domingo de forma "limitada" por la caída de restos de un proyectil lanzado por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen e interceptado por las defensas aéreas saudíes, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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Una fuente del Ministerio de Energía saudí aseguró que el ataque "provocó daños materiales limitados" y no víctimas, sin precisar el tipo de proyectil con el que fue atacado el edificio, si bien un portavoz militar saudí informó horas antes de la interceptación de varios misiles balísticos lanzados contra Riad y otras ciudades del reino árabe.

"Uno de los edificios administrativos de la Saudi Aramco en Riad fue blanco de un intento de ataque el domingo 8 de noviembre de 2026, lo que provocó la caída de restos (de misil o dron) sobre el edificio", dijo la fuente del citado ministerio, según recoge la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Esto "causó daños menores, pero afortunadamente no hubo heridos ni víctimas mortales", mientras que "las autoridades competentes ya han comenzado a investigar el incidente y a tomar las medidas necesarias", añadió el informante sin dar a conocer más detalles.

La declaración oficial llega después de que vídeos circularan en las redes con imágenes de varias torres, supuestamente las de Aramco en Riad, en las que se podía ver que un denso humo salía de los pisos superiores de una de las edificaciones.

El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en Yemen, el saudí Turki al Maliki, informó en varios mensajes desde primera hora de este domingo de que las defensas aéreas han interceptado y destruido al menos cinco misiles y un dron lanzados por los hutíes contra el reino árabe, algunos de ellos contra Riad.

Los ataques hutíes contra instalaciones civiles, incluidas las vinculadas a la energía y los aeropuertos, entre ellos el de Riad, se han intensificado en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por Arabia Saudí, para recuperar territorios bajo control insurgente que también incluyen bombardeos sobre zonas civiles.

La coalición militar capitaneada por Riad interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

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