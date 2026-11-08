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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 12:45

Aliyev y Erdogan rebajan tensiones diplomáticas al reunirse en Nagorno Karabaj

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Bakú, 8 nov (EFE).- Los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, escenificaron este domingo una mejoría de sus relaciones bilaterales tras las tensiones diplomáticas de las últimas semanas, al reunirse en Nagorno Karabaj en el aniversario de la recuperación azerbaiyana del territorio habitado por armenios hasta 2023.

Por EFE
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"Nuestra unidad y hermandad son inquebrantables. Aquellos que intenten romperlas, no lograrán su objetivo", proclamó Aliyev en la ciudad de Shushá, donde subrayó que las relaciones entre ambos países son "un factor clave para la estabilidad y seguridad en toda la región".

Aliyev destacó el apoyo turco durante la guerra de 44 días en la que el Ejército azerbaiyano tomó el control de gran parte del Karabaj en 2020, victoria que se consumaría tres años más tarde.

Al respecto, destacó que azerbaiyanos y armenios han tomado el camino de la normalización y expresó su confianza en que pronto se firme el esperado tratado de paz.

Por su parte, Erdogan recordó el principio que rige las relaciones con el país caucásico (Un pueblo, dos Estados) y subrayó que en Ankara apoyan los "esfuerzos" de Bakú para lograr la paz en la región.

Las tensiones entre ambos países estallaron cuando funcionarios y políticos turcos criticaron la decisión de las autoridades de Azerbaiyán, un país de mayoría musulmana pero laico, de prohibir el uso del hiyab en las escuelas de Bakú.

Varias decenas de personas fueron detenidas por la Policía cuando estallaron protestas frente a varios centros escolares.

En Bakú sentó mal que figuras cercanas a Erdogan condenaran la medida y demandaran su anulación, lo que fue considerado una injerencia en los asuntos internos de un aliado.

De hecho, la Fiscalía azerbaiyana dictó una orden de busca y captura contra ocho ciudadanos turcos por llamar a revertir el orden establecido e instigar odio religioso, y el Ministerio de Exteriores hizo pública una lista negra de 31 ciudadanos turcos, incluido dos diputados.

Además, Aliyev no acudió a la última cumbre de países túrquicos que se celebró el 30 de octubre en Ankara.

Las tensiones amainaron cuando Ankara dio varios pasos en favor de la normalización como la destitución de un asesor de Erdogan por sus críticas a Bakú por prohibir el hiyab.

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