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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 07:50

Argel reunirá a miembros de 40 gobiernos en la Conferencia Africana de Empresas Emergentes

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Túnez, 8 nov (EFE).- Argelia acogerá entre el 5 y el 7 de diciembre la quinta Conferencia Africana de Empresas Emergentes -centrada en los desafíos tecnológicos-, en la que participarán miembros de 40 gobiernos del continente y más de 150 inversores internacionales, informó este domingo el Ministerio de Economía del país magrebí.

Por EFE
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Según un comunicado de la cartera de Estado, la cita será "el mayor evento tecnológico de África", con la asistencia de más de 100 expertos en tecnologías emergentes e inteligencia artificial, procedentes de "diversos países del mundo", que no fueron precisados.

El Gobierno argelino espera la participación de empresas emergentes de Arabia Saudí, Alemania, Italia y Rusia, entre otros países, así como la presencia de varias agencias de las Naciones Unidas "relacionadas con el mundo del emprendimiento".

El evento, que se desarrollará bajo el título "La tecnología profunda, el verdadero desafío", se celebrará "en un contexto de aceleración sin precedentes del ecosistema tecnológico en África", explicó la institución en la nota.

Detalló que la financiación destinada a la "tecnología profunda" en el continente pasó de 86 millones de dólares (77 millones de euros) en 2015 a 1.200 millones de dólares (1076 millones de euros) en 2023, "convirtiéndolo en uno de los sectores más dinámicos de África, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)".

El encuentro "constituye una etapa estratégica" centrada en definir en "futuro tecnológico africano independiente y sólido", al establecer asociaciones y acuerdos "que reforzarán el ecosistema de la innovación y el emprendimiento en África".

La actividad contempla tres jornadas de diálogo entre ministros, representantes del sector privado, inversores, centros tecnológicos y competencias africanas en otros continentes, en las que se intercambiarán recomendaciones "que beneficien directamente a los emprendedores y a los distintos actores del ecosistema africano".

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