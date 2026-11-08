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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 15:15

Arrestan a los autores de un doble robo en una fábrica de oro en Francia

Imagen sin descripción

París, 8 nov (EFE).- Las autoridades francesas anunciaron este domingo que han logrado arrestar a los sospechosos de un doble robo que tuvo lugar en una fábrica de joyas del este del país, y recuperar la totalidad del botín, unos 54 kilos de oro valorados en unos seis millones de euros.

Por EFE
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Según la Fiscalía, los detenidos están acusados de haber asaltado la empresa en diciembre de 2025 y haber vuelto a hacerlo en la madrugada del pasado día 3, una coincidencia que permitió su rápido arresto.

En total, agregó, en los días siguientes al segundo asalto se detuvo a 16 personas, mientras que en los días siguientes otras fueron arrestadas en Suiza y España tras la emisión de una comisión rogatoria a las autoridades de esos países.

Ocho de los arrestados ha sido procesados por el robo, en el que se usaron armas importantes, tipo Kalashnikov, y se utilizó la violencia. Han sido puestos en detención preventiva.

"El comando susceptible de haber participado en los hechos fue rápidamente localizado" gracias a "la coincidencia que se hizo entre los hechos de diciembre de 2025 y los de noviembre de 2026", señaló la Fiscalía.

"Las investigaciones van a proseguir, en contacto estrecho con las autoridades suizas y españolas, para identificar y perseguir al conjunto de los autores de estos hechos", agregó.

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