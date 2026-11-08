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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 07:40

Bangladés dice que juzgará a Hasina "sin lugar a emociones", a un mes de su vuelta al país

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Nueva Delhi, 8 nov (EFE).- El ministro de Justicia de Bangladés, Md. Asaduzzaman, aseguró este domingo que someterá a la ley con total imparcialidad a la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte por la justicia bangladesí, cuando regrese al país en diciembre.

Por EFE
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"Todas las medidas legales con respecto a Sheikh Hasina se están aplicando conforme al debido proceso (...) Verán que, al tomar cualquier medida, no habrá lugar para las emociones. Lo importante es que aplicaré la ley", dijo Asaduzzaman a los medios de comunicación.

El ministro aclaró que Daca no entablará una batalla judicial en la India, donde la exmandataria se refugia desde su huida en agosto de 2024 y a cuyo Gobierno ya han reclamado formalmente su entrega.

"Ese es un asunto que compete al Gobierno indio. Les hemos presentado una solicitud en virtud del acuerdo de intercambio de prisioneros. Si nos la entregan, seguiremos el debido proceso y la someteremos a la ley según corresponda", precisó el responsable judicial.

Hasina anunció este verano que regresaría a su país en diciembre para "afrontar su destino", sin precisar una fecha exacta y admitiendo el riesgo de ser detenida o ejecutada.

La conocida como la 'dama de hierro' de Bangladés fue condenada a muerte por un tribunal doméstico en 2025 por su papel en la represión de las protestas estudiantiles de 2024, en las que murieron cerca de 1.400 personas, según la ONU.

Hasina rechaza el fallo y denuncia una persecución sistemática contra su formación, la ilegalizada Liga Awami, bajo el actual Gobierno liderado por Tarique Rahman.

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