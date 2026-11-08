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Mundo
08 de noviembre de 2026 - 05:20

Baréin aplaza sentencia contra decenas de clérigos chiíes acusados de vincularse con Irán

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Manama, 8 oct (EFE).- Un tribunal de Baréin aplazó este domingo durante dos semanas el veredicto contra decenas de clérigos chiíes opositores, acusados de adoptar "la ideología iraní", vincularse a la Guardia Revolucionaria de Irán e intentar derrocar al régimen suní del pequeño reino del golfo Pérsico, informaron abogados y grupos de la oposición.

Por EFE
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El tribunal no ha revelado la razón por la que ha aplazado la sesión del juicio para dar a conocer su veredicto contra estos 69 clérigos, 13 de ellos juzgados en rebeldía, y que están acusados también de terrorismo.

El juicio se desarrolla en medio de protestas populares de la mayoría chii del país -dominada por una monarquía absoluta suní- así como acusaciones por ONG locales e internacionales contra las autoridades de haber torturado y maltratado a los acusados.

A todos ellos se les acusa de formar un grupo terrorista, intentar derrocar al régimen y "promover la ideología (chií iraní) de Wilayat al Faqih (Custodia del Jurista Islámico)", una doctrina política chií adoptada por el ayatolá iraní Jomeini que establece que los académicos islámicos deben gobernar.

Los detenidos fueron arrestados en mayo pasado en el marco de una campaña de arrestos que comenzó tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Irán, a finales de febrero, en la que la Guardia Revolucionaria iraní atacó con misiles y drones a los países árabes del golfo Pérsico, incluido Baréin, por acoger en su territorio y aguas territoriales presencia militar estadounidense.

Las autoridades bareiníes, en represalia, comenzaron una campaña de detenciones en la que arrestaron a centenares de personas, de los que muchos fueron juzgados por simpatizar con Irán, tener vínculos con la Guardia Revolucionaria y espionaje, y a varios se les ha retirado la ciudadanía.

Veinte organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han instado a las autoridades de Baréin a investigar las graves denuncias de tortura y a descartar las confesiones obtenidas bajo coacción.

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